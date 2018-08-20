Благовещенск, 20 августа, 2018, 06:34 — ИА Регнум. Голодающие у мэрии Благовещенска обманутые дольщицы объявили голодовку бессрочной. Женщины находятся в очень плохом физическом состоянии, но прекращать голодовку не намерены. Врио губернатора Приамурья Василий Орлов и члены регионального правительства на ситуацию не реагируют и мер не предпринимают, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Фото предоставлено Викторией Глебовой Голодовка дольщиц в Приамурье

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Обманутые дольщицы в столице Амурской области Благовещенске голодают под стенами столичной мэрии уже 12-е сутки. Одна из дольщиц, 57-летняя Елена Богданова, вынужденно прервала голодовку — она страдает сахарным диабетом, дальнейшее голодание вкупе со стрессом чревато для неё смертью. Остальные женщины находятся также в очень плохом физическом состоянии.

Сейчас возле мэрии остались три дольщицы: Виктория Глебова, мать троих малолетних детей, Олеся Веселова, мать-одиночка двоих малолетних детей, не имеющая крыши над головой, Анжела Мищенко, мать двоих малолетних детей.

Вес Виктории Глебовой на сегодняшний день составляет 37 килограммов. Для сравнения, средний вес узника Освенцима составлял 40 кг.

16 августа была госпитализирована по причине резко ухудшившегося самочувствия Олеся Веселова, но как только женщине стало лучше, она вернулась на площадь.

Плохо чувствует себя, но не намерена прекращать голодовку и Анжела Мищенко.

«Мы здесь стоим ради своих детей, ради справедливости. Поразительно, но врио губернатора Орлов видит нас, гуляет по площади, но не подходит. Ни разу не подошёл. А ведь он идёт на выборы под лозунгом «Я развиваю Приамурье в интересах каждого». Где они, эти интересы каждого?! Бывший губернатор Александр Козлов — тот хотя бы подходил к нам, обещал. Он вообще на обещания не скупился. Правда, ничего не выполнил. Мы не уйдём. Будем стоять здесь до смерти, если потребуется», — сказала Виктория Глебова в телефонном разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Напомним, в конце 2017 года правительство Амурской области под руководством тогда еще губернатора Александра Козлова разработало весьма странную программу помощи обманутым дольщикам.

Согласно этой программе, помощь сводилась к выплате за счёт бюджета долгов по ипотеке банку. При этом дольщики так и оставались бездомными, а область «вешала себе на шею» недостроенные дома с весьма неясной перспективой. Таким образом, социальные проблемы региона не только не решались — они ещё и приумножались. В выигрыше оказывался только банк, получивший, с хорошей прибылью, свои деньги.

Но даже в эту «бессовестную», по словам голодающих дольщиц, программу вошли не все обманутые непорядочными застройщиками бедолаги.

«В эту программу не попали дольщики, которые приобрели квартиру по договору уступки, в период проведения процедуры банкротства, в результате мошеннических действий риелторов. Не попали в эту программу люди, которые не имели прописки в Амурской области — те, кто, продав единственное жильё в другом регионе, хотели переехать на постоянное место жительства в Приамурье. Этих несчастных людей вообще ничего не ждёт! Не попали в правительственную программу и люди, расторгшие договор долевого участия в строительстве в уже сданном доме, а также люди, купившие квартиры по договору уступки у подрядных организаций ООО «СК Городок» и не включенные в реестр Арбитражным судом в связи с тем, что подрядчики не предоставили необходимые отчетные финансовые документы. В результате все эти дольщики продолжают ежемесячно выплачивать ипотечные кредиты. Взятые под 12%, без какой-либо надежды на получение жилья», — рассказала Виктория Глебова.

Между тем правительство Амурской области не устает сообщать в региональных СМИ, что вопросы со всеми обманутыми дольщиками в регионе решены.

«Получается, что власти Приамурья вводят в заблуждение не только жителей региона, но и президента и правительство России, сообщая о том, что в регионе с дольщиками «полный ажур»?!» — возмущены голодающие у мэрии Благовещенска женщины.

Между тем программы, которые сегодня предлагают федеральные власти, руководством Амурской области, по мнению женщин, игнорируются полностью:

«Например, правительство Амурской области в лице уже нового руководителя Орлова категорически отказывается решать вопрос с достройкой домов, предоставив застройщикам, готовым взять на себя такие обязательства, свободные земельные участки. Более того, как нам известно, те потенциальные инвесторы, которые готовы были достроить проблемные дома обанкротившихся застройщиков, после общения с представителями Амурской области отказывались от своих намерений и от достигнутых ранее соглашений», — продолжила Виктория Глебова.

Женщины возмущены тем, что власти не устают убеждать и их, и других обманутых дольщиков в том, что достройка их домов невозможна, поскольку это будет нарушением федерального законодательства.

«Но во всех других регионах ведь дома достраивают! И власти находят законные способы как это сделать! А у нас, создается впечатление, что новый врио вообще не располагает никакой властью, ни на что не способен, ничего не собирается решать! Что в итоге? А в итоге люди остались без денег, без квартир, без надежды», — говорят женщины.

На днях в регион заехал экс-губернатор Приамурья, а ныне глава Минвостокразвития Александр Козлов. Он видел голодающих, но даже головы не повернул в их сторону.

«Этот человек не устаёт рассказывать, как он озабочен привлечением жителей из других регионов и даже стран СНГ на Дальний Восток. Но нас, тех, кто голодает здесь по его вине уже 12-й день, он проигнорировал. А среди обманутых дольщиков, как я уже говорила, есть и те, кто хотел переехать в Амурскую область, поверив обещаниям Козлова по поводу того, что здесь власть старается развивать территорию! Никакой веры нет такой власти», — сказала Виктория Глебова.

В официальном обращении в Дальневосточную редакцию ИА REGNUM голодающие дольщицы написали:

«Мы не прекратим свою акцию и будем голодать до тех пор, пока власти не начнут решать наш вопрос! Конституция Российской Федерации должна действовать на территории всей страны, в том числе и на Дальнем Востоке!».

Сегодня женщины намерены написать официальный отказ от участия в выборах губернатора.

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Как сообщало ИА REGNUM, экс-глава Амурской области, а ныне министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов оставил своему «сменщику» Василию Орлову столь ужасающее наследство, что возникает вполне обоснованное опасение: а не превратиться ли в условную «Амурскую область» весь Дальний Восток под руководством нового министра? В Амурской области к проблеме обманутых дольщиков добавляется проблема с реализацией программы расселения аварийного жилья — регион попал в ТОП «двоечников» России и не успеет завершить расселение аварийных бараков, признанных таковыми до 1 января 2018 года, до конца 2018 года.

В Амурской области есть и примеры расселения аварийных бараков. Но лучше бы их не было. Так, в поселке Бурея новоселы, ожидавшие новые квартиры не одно десятилетие, обивают пороги ведомств, требуя привести их новое жилище в порядок: новостройки сданы в аварийном состоянии.

В Приморье врио губернатора Андрей Тарасенко накануне сообщил, что нашел способ решить проблему обманутых дольщиков: часть средств вкладывает региональный бюджет, часть — инвесторы. На некоторые недострои уже зашла строительная техника, на другие она зайдет в сентябре. Тарасенко пообещал, что в декабре 2019 года 1,5 тыс. дольщиков отпразднуют новоселье. Далее программа будет продолжена.