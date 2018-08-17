В Приморье нашли способ решить проблему обманутых дольщиков

Владивосток, , 06:24 — REGNUM Власти Приморского края нашли способ решить проблему обманутых дольщиков. 10 многоэтажных жилых домов скоро будут достроены и 1,5 тысячи обманутых дольщиков, годами ожидающих свои квартиры, смогут отпраздновать новоселье, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Несколько месяцев напряженных переговоров с застройщиками и инвесторами дали результат: 10 многоэтажек будут достроены в ближайшее время. Деньги на достройку выделят региональная казна и инвесторы.

Дом по улице Пихтовая — один из самых сложных объектов Приморья. Многоэтажку начали строить ещё в 1993 году. Дом до сих пор не введен в эксплуатацию, но дольщики, 140 человек, в судебном порядке уже установили право собственности на жильё. А некоторые из семей, не имея крыши над головой, уже заехали в недостроенные квартиры. Сейчас главная проблема — подключение к теплосетям. Установленный ранее бойлер вышел из строя и предстоящей зимой люди просто замерзнут. Руководство Приморья обещает решить проблему комплексно и подключить дом не только к теплосетям, но и к электропитанию.

«Один из инвесторов готов предоставить средства на эти цели. Решение есть и работы начнутся в ближайшее время», — сказал на встрече с дольщиками врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко.

По словам Тарасенко, работы начнутся уже в сентябре. Специально для достройки многоэтажки — завершения отделочных работ, монтажа лифтов — будет создано государственное унитарное предприятие.

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Найдены решения для достройки жилого комплекса «Лайф» по улице Лесной и ЖК «Одиссей» на 2-й Поселковой.

Строительство многоэтажных домов началось четыре года назад, но было остановлено из-за финансовых проблем компаний-застройщиков. В общей сложности обманутыми оказались более 600 человек. В настоящее время, по словам дольщиков, владелица строительных компаний не выходит на контакт с людьми и не сообщает о реальном положении дел на объектах. Однако, по её собственному признанию, денег на достройку домов у неё нет.

«В настоящее время достигнута договоренность с инвесторами, средства на достройку «Лайфа» и «Одиссея» есть. Но необходимо согласие дольщиков 3-й очереди объекта на улице Лесной на смену застройщика. Как только все согласия будут собраны, инвестор возьмет на себя обязательства и после подписания договора с предыдущим застройщиком приступит к работам», — сообщил Тарасенко.

700 человек остались без квартир в ЖК «Снеговая падь». Как сообщил Андрей Тарасенко, инвестор — застройщик «Восточный луч» — возьмёт на себя обязательства вывести строительство из кризиса и обеспечить людей жильём. Здесь техника уже зашла на объекты.

«Сроки, которые мы определили, будут соблюдены. Дома сдадим до конца 2019 года. Сейчас главный вопрос по подключению к инженерным сетям», — сообщил генеральный директор «Восточного луча» Владислав Дарьинский.

На решение проблем обманутых дольщиков администрация Приморского края направила 1,5 млрд рублей.

«Этой суммы достаточно для решения вопроса. Договоры на проведение работ будут заключены в ближайшие дни», — добавил врио губернатора.

Андрей Тарасенко особо подчеркнул, что по всем объектам дополнительные средства дольщиков привлекаться не будут.

«Эти 10 домов — только первые долгострои, строительство которых будет завершено в ближайшее время. Данная деятельность продолжится и по другим объектам», — сказал Тарасенко.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава Минстроя России Виталий Мутко назвал точное количество семей, пострадавших от недобросовестных застройщиков в результате долевого строительства жилья.

«Это порядка 200 тысяч семей по всей России», — сказал глава Минстроя.

Экс-губернатор Амурской области, а ныне глава Минвостокразвития Александр Козлов, в то время, когда возглавлял Приамурье, нашел весьма странный способ решения проблемы обманутых дольщиков. Правительство региона выкупило квартиры в недостроях, погасив ипотечные кредиты людей банкам. В итоге не решена ни одна социальная задача: дольщики по-прежнему без жилья, а их в регионе более 350 семей, на области «висит» весьма токсичный актив (недострои), с которым теперь надо что-то делать. В «плюсе» только банки, вернувшие свои деньги.

Десятые сутки голодают на площади у мэрии столицы Приамурья четыре женщины-дольщицы, обманутые фирмой «Городов», учредителями которой являются эск-депутаты Гордумы столицы региона от «Единой России». 16 августа одной из женщин стало так плохо, что её увезла скорая помощь. Ранее была госпитализирована еще одна голодающая жертва обмана, страдающая сахарным диабетом. Как только женщине полегчало, она вернулась на площадь. Дольщицы заявляют, что готовы умереть под стенами мэрии, если не добьются решения своей проблемы. Власти на голодовку не реагируют.