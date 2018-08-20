Анадырь, 20 августа, 2018, 05:11 — ИА Регнум. Здравоохранению Чукотки нужны информатизация и сбалансированная кадровая политика. Об этом в ходе визита в регион заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Александр Романычев. Сельский врач. 1987

«На Чукотке врачей в два раза больше, чем в любом российском регионе, — пояснила глава Минздрава — Если в российском регионе — 37 на 10 тысяч населения, то здесь 68 на 10 тысяч населения, что абсолютно обоснованно с учётом дисперсий распределения жителей — это и кочевые группы в тундре, и малые сёла, и так далее. Поэтому, я считаю, что мы должны поблагодарить руководство Чукотки за то, что сохранена правильная кадровая система, но вместе с тем, мы обсудили с нашими коллегами, каким образом сбалансировать кадровое наполнение с тем, чтобы не получилось, что где-то профицит, а где-то дефицит».

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Вероника Скворцова также обратила внимание на то, что здравоохранение региона нужно информатизировать и таким образом учесть значительную удалённость некоторых населённых пунктов. В том числе нужны телемедицинские консультации для установления полного диагноза и определения лечения, пояснила министр.

Она также пообещала, что в регионе появится амбулаторный онкологический центр на базе окружной больницы, а, возможно, даже два. Предполагается, что их наличие позволит в течение 2 недель с момента появления подозрения уже устанавливать диагноз, и решать вопрос о быстрой эвакуации пациента в столичные или дальневосточные онкодиспансеры.

Вероника Скворцова констатировала, что для решения проблемы оказания медицинской помощи жителям труднодоступных населённых пунктов Чукотскому АО необходим второй санитарный вертолёт.

«Мы планируем увеличить число оснащённых бортов, как вертолётных, так и малоавиационных. Причём, один из этих бортов должен выполнять функцию постоянно проходящей в различных населённых пунктах диспансеризации, профилактических осмотров и взрослого, и детского населения. И для этого у нас будут возможности», — отметила министр здравоохранения РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе визита в Магаданскую область 17 августа Вероника Скворцова пообещала региону выделение средств на создание медицинской инфраструктуры и решение кадровых проблем в учреждениях здравоохранения.

«Нельзя не сказать о кадровой ситуации. Сохраняются некоторые элементы кадрового дисбаланса. Решение проблемы тоже требует ресурсов, и они будут выделены», — обещала также министр здравоохранения РФ.