Скворцова пообещала давать больше денег Колыме на здравоохранение

Магадан, Магаданская область, , 11:08 — REGNUM Магаданская область получит средства на создание медицинской инфраструктуры и решение кадровых проблем в учреждениях здравоохранения. Об этом заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время визита в Магаданскую область, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«В правительстве РФ почти одобрен вопрос об изменении способа доведения субвенции из федерального фонда ОМС в территориальные фонды в пяти регионах, которые имеют специфику и требуют большего финансирования. В их числе и Магаданская область. Это приведет существенные дополнительные ресурсы», — цитирует Скворцову ИА MagadanMedia.

Глава Минздрава РФ также заверила, что Колыма будет участвовать по всем восьми направлениям национального проекта «Здравоохранение» и получит ресурсы на достраивание сельской медицинской инфраструктуры, модернизацию детских поликлиник и онкодиспансера, переоснащение сосудистых подразделений. Кроме того, Вероника Скворцова обещала рассмотреть возможность строительства корпусов онкодиспансера и роддома.

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«Нельзя не сказать о кадровой ситуации. Сохраняются некоторые элементы кадрового дисбаланса. Решение проблемы тоже требует ресурсов, и они будут выделены», — обещала также министр здравоохранения РФ.

Врио главы Колымы Сергей Носов подчеркнул, что система здравоохранения региона не имеет возможностей, достаточных для обеспечения высокой продолжительности жизни, тогда как этот показатель является главным и характеризует состояние медицины.

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«У нас есть оборудование и есть специалисты, но не всегда результаты соответствуют тому уровню оснащения, которые мы имеем. Многие вещи зависят от организации. Начинать надо с устранения цифрового неравенства. Без телемедицины, без цифровых подходов к коммуникации, без использования технологий Колыма результатов не добьется. Мы будем строить, мы будем переоснащаться, но очень активно нам нужно заняться интернетом и телекоммуникациями», — подытожил Сергей Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, пока ситуация в здравоохранении региона оставляет желать лучшего. В декабре 2017 года лежачую пожилую жительницу региона среди ночи выгнали из Магаданской областной больницы, а врачу-травматологу из ХМАО Санжарбеку Абдувалиеву, переехавшему работать на Колыму, летом 2018 года пришлось дойти до врио губернатора, чтобы получить компенсацию на жильё. Сотрудники областной больницы жалуются, что медучреждению катастрофически не хватает оборудования, кадров и финансирования, а прокуратура констатирует: в Магадане некому работать на новом медицинском оборудовании.