Пекин, 19 августа, 2018, 23:00 — ИА Регнум. В Пекине прошло совещание Центрального военного совета (ЦВС) КНР по укреплению партийного руководства в Вооруженных Силах, на котором выступил Председатель КНР и ЦВС, Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин,сообщает 19 августа Синьхуа.

Терракотовая армия

По мнению китайского лидера, только партийное руководство способно дать прочные гарантии строительства сильной армии, в свою очередь, являющейся условием государственной мощи.

В центр «нового великого проекта», о котором говорил на совещании Си Цзиньпин, поставлено всестороннее воплощение в жизнь решений XIX съезда КПК и идей социализма с китайской спецификой новой эпохи.