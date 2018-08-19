Калуга, 19 августа, 2018, 17:07 — ИА Регнум. В калужской деревне Мочалово по требованию прокуратуры суд обязал закрыть домашний приют для бездомных собак. Об этом 19 августа сообщил корреспонденту ИА REGNUM прокурор Юхновского района Калужской области Зафар Махмудов.

Лапы

По его словам, на попечении бывших жителей столицы находились 53 питомца, подобранных на улице. Однако, прокурорская проверка показала, что собаки в приюте содержались в анитисанитарных условиях, часто выбегали на улицу, где нередко кусали жителей деревни, а также нападали на заезжих охотников и рыболовов.

В связи с выявленными нарушениями закона прокурором направлено в Дзержинский районный суд исковое заявление о признании незаконной деятельности и запрете по организации и содержанию приюта для собак. Постановлением суда требования прокурора района удовлетворены.

Однако, не согласившись с решением суда, владельцы питомника «Собачий рай» обжаловали его в апелляционном порядке.

«По результатам апелляционного рассмотрения Калужским областным судом решение районного суда по иску прокурора оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения, — сказал Зафар Махмудов. — В настоящее время прокуратурой района контролируется исполнение решения суда».

Как сообщало ИА REGNUM, в Калуге 1500 собак могут вновь оказаться на улице из-за окончания договора аренды земли, на которой находится приют. С просьбой выделить новый участок для безнадзорных животных обратились председатель Калужского регионального отделения общероссийского общества защиты животных «Фауна» Татьяна Гонтарь и директор Благотворительного фонда помощи бездомным животным «Душа Бродяги» Елена Шмелева, однако подходящей земли пока нет. В настоящее время приют арендует участок, на территории которого содержатся 1500 собак, но договор аренды действует лишь до 1 октября 2018 года, и продлевать его собственник не намерен.

Впрочем, городская управа Калуги предложила зоозащитникам альтернативу, но, по словам заявителей, данный участок для содержания животных непригоден.

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