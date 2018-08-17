В Калуге 1500 собак могут вновь оказаться на улице: нет места под приют

Калуга, , 14:38 — REGNUM В Калуге 1500 собак могут вновь оказаться на улице из-за окончания договора аренды земли, на которой находится приют. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе по взаимодействию со СМИ Заксобрания Калужской области, с просьбой выделить новый участок для безнадзорных животных обратились председатель Калужского регионального отделения общероссийского общества защиты животных «Фауна» Татьяна Гонтарь и директор Благотворительного фонда помощи бездомным животным «Душа Бродяги» Елена Шмелева, однако подходящей земли пока нет.

В настоящее время приют арендует участок, на территории которого содержатся 1500 собак, но договор аренды действует лишь до 1 октября 2018 года и продлевать его собственник не намерен. Городская управа Калуги предложила зоозащитникам альтернативу, но, по словам заявителей, данный участок для содержания животных непригоден. Из-за этого, как отметил первый заместитель председателя Заксобрания области Александр Ефремов, на сегодняшний день остро стоит вопрос продления аренды имеющейся земли.

По его словам, вариантов для размещения приюта в Калуге не так много, так как город не может предоставить участок там, где даже в перспективе возможна жилищная застройка. По просьбе Александра Ефремова, для решения этой проблемы установлен срок до 5 сентября 2018 года.

Другой, не менее важный вопрос, волнующий зоозащитников, касается внесения изменений в областной закон «О регулировании отдельных правоотношений в сфере ответственного обращения с домашними животными в Калужской области». Предложения зоозащитников напрямую связано с отловом бездомных животных, их регистрации и содержания. Эти предложения предполагается обсудить и согласовать с областной прокуратурой и правовым управлением администрации губернатора области.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде регионов России для контроля популяции бродячих животных используют методику отлова с последующей стерилизацией, вакцинацией и пожизненным содержанием в приютах. В других настаивают на эффективности метода ОСВВ — отлова, стерилизации, вакцинации и последующего возврата на улицы. Как утверждают некоторые зоозащитники, второй вариант более гуманен и позволяет эффективнее контролировать число безнадзорных собак, так как выпущенное на волю стерилизованное животное будет удерживать свою территорию, не пускать на нее новых животных и не размножаться. Также это решит вопрос переполненных приютов и расхода бюджетных средств на их содержание. С другой стороны, есть противоположные мнения. В частности, отмечается, что нахождение бродячей собаки на городской улице не может являться нормой, так как это не естественная для нее среда обитания.

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