Москва, 19 августа, 2018, 15:22 — ИА Регнум. «Жёлтый» уровень пожароопасности установлен для Москвы и Подмосковья Гидрометцентром до понедельника, сообщается на сайте метеослужбы 19 августа.

Алексей Боголюбов. Москва. 1880-е

«Жёлтый» уровень опасности означает высокую вероятность возникновения пожаров. Всего существует пять уровней опасности. «Жёлтый» уровень — третий из пяти. На территории Москвы и области он объявлен на 31 час, до 20 августа.

Такой же уровень опасности у Тверской, Косторомской, Ярославской, Владимирской, Смоленской, Орловской и Брянской областей. Ещё у семи областей — «оранжевый» уровень опасности, присуждаемый, когда есть вероятность стихийных бедствий. Таковые возможны в это воскресенье в в Рязанской, Тульской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Белгородской и Курской областях.

Ранее Гидрометцентр сообщал, что 20 августа в столице ожидается небольшое похолодание, на 3−5 градусов, и небольшой дождь.