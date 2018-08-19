Нижний Новгород, 19 августа, 2018, 14:16 — ИА Регнум. Украинский защитник футбольного клуба «Нижний Новгород» Виталий Федорив заявил, что он уважает флаг и гимн России, сообщает 19 августа пресс-служба ФК «Нижний Новгород».

Юлия Карнаева ИА REGNUM Флаг России

Такое заявление Федорив сделал, комментируя свой вчерашний отказ повернуться лицом к флагу России, во время исполнения гимна России на матче в Сочи между командами «Нижний Новгород» и «Сочи» в седьмом туре ФНЛ. Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу нижегородской команды.

По словам Федорива, он как верующий человек (является католиком по вероисповеданию — прим. ред.) перед матчем всегда читает про себя молитву и потому повел себя так во время исполнения гимна России и поднятия флага России.

«Мое глубокое убеждение, что спорт вне политики. С уважение отношусь к флагу и гимну России. Прошу в моих действиях не искать политической подоплеки», — приводит пресс-служба слова украинского футболиста.

Федорив перешел в «Нижний Новгород» в феврале 2018 года. Принял участие в 11 играх за клуб, в которых не отметился никакими результативными действиями. До этого в 2008—2011 году играл за пермский «Амкар» и ряд украинских клубов: «Кривбасс», «Олимпик», «Говерла» и др. В последний раз выступал за сборную Украины в 2011 году.