Минск, 18 ноября, 2019, 15:50 — ИА Регнум. Специальный координатор ОБСЕ Маргарета Седерфельт заявила на пресс-конференции в Минске, что парламентские выборы, которые прошли в Белоруссии 17 ноября, не соответствуют демократическим стандартам. Об этом 18 ноября сообщает «Интерфакс».

OSCE Parliamentary Assembly Глава делегации ПА ОБСЕ Дитмир Бушати и Специальный координатор ОБСЕ Маргарета Седерфельт в ходе пресс-конференции в Минске

"Парламентские выборы не соответствовали важным демократическим стандартам», — заявила представитель ОБСЕ.

Также Седерфельт подчеркнула, что в ПАСЕ разочарованы невыполнением Белоруссией рекомендаций, которые позволили бы улучшить избирательный процесс. При этом координатор от ОБСЕ отметила хорошую организацию при проведении выборов.

Между тем, 18 ноября глава миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами в Белоруссии Корнелия Йонкер в интервью агентству БЕЛТА сказала, что пока рано делать выборы, и миссия продолжит работу до конца месяца.

Напомним, 17 ноября в Белоруссии проходили выборы в нижнюю палату парламента республики. Из 110 мест 21 достались представителям партий. Больше всего — 11 мест — досталось Коммунистической партии Белоруссии.