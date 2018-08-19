Москва, 19 августа, 2018, 10:56 — ИА Регнум. В подъезде жилого дома на территории Северного административного округа Москвы обнаружены тела убитых женщины и мужчины.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Убийство произошло на улице Башиловской. По даннным очевидцев, было слышно не менее четырех выстрелов.

Столичная полиция в настоящий момент проверяет полученные данные о двойном убийстве, информация уточняется.

По предположению Telegram-канала 112, 67-летний стрелок сначала убил женщину, а потом свел счеты с жизнью. Возможно, он заранее готовил убийство, так как долго караулил свою жертву.

Ранее, 16 августа, другой мужчина на востоке столицы открыл стрельбу по своим родственникам. В результате теща стрелявшего погибла, её супруг госпитализирован, а супруге стрелка удалось покинуть квартиру.