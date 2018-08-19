Дамаск, 19 августа, 2018, 09:50 — ИА Регнум. С территории Ливана на родину за минувшие сутки вернулись 114 сирийских граждан, сообщает 19 августа информационный бюллетень Центра приема, распределения и размещения беженцев.

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Согласно сообщению Центра, беженцы возвращались через пропускные пункты «Эль-Кусайр» и «Джейдет-Ябус». Из них 34 женщины и 58 детей.

Кроме этого, внутри Сирийской арабской республики (САР) на места постоянного проживания вернулось 208 граждан за сутки.

Также Центром проведены три гуманитарные акции в Акраба провинции Алеппо, Хвейт провинции Хама и Кум-Эль-Висия провинции Дераа, в ходе которых жителям было выдано 1950 продовольственных наборов общим весом 8,4 тонны и адресная помощь в нескольких районах провинции Алеппо.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки представители незаконных вооруженных формирований сдали представителям САР около 3 тонн боеприпасов и 30 мин.