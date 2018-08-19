Москва, 19 августа, 2018, 08:51 — ИА Регнум. План «Перехват» объявлен в Москве после сообщений о стрельбе из автомобиля Range Rover на западе столицы, сообщает 19 августа пресс-служба ГУ МВД по городу.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Полиция

Сообщение о стрельбе поступило в 21:37 мск 18 августа. Информации о пострадавших, и из какого вида оружия велся огонь, нет.

В настоящее время принимаются оперативно-розыскные действия для задержания автомобиля, из которого велась стрельба.

Отметим, 16 августа водитель автомобиля Porshe после словесной перепалки обстрелял таксиста в районе Рязанского проспекта Москвы.