Вашингтон, 19 августа, 2018, 07:37 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп объяснил своим подписчиками в сети микроблогов Twitter, зачем он тратит время на встречи с главами других государств. Для этого Трамп записал небольшое видео длиной в 50 секунд, на котором он в своей обычной экспрессивной манере дает разъяснения.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Встречи с зарубежными лидерами — хорошая вещь, не плохая вещь. Ничего плохого не случится, а будет изменяться к лучшему», — сказал Трамп.

Он напомнил, что в результатет переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном в США вернулись останки американских солдат, сражавшихся в Корее. Кроме того, никто не запускает по США ракеты и не проводит ядерные испытания, что само по себе очень хорошо.

Встреча с Владимиром Путиным была «потрясающей», сказал президент США.

«Много вещей было исполнено», — пояснил он.

Трамп подчеркнул, что когда президент знает, что он делает, то диалог с главами других государств всегда приносит пользу.

Стоит отметить, что особых результатов переговоры Трампа с Ким Чен Ыном и Владимиром Путиным не принесли. Стороны лишь зафиксировали свои позиции и достигли формальных ничего не значащих договорённостей. Содержание американской политики в отношении КНДР и России принципиально не изменилось.