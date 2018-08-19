Сува, 19 августа, 2018, 07:10 — ИА Регнум. У побережья островного государства — Республики Фиджи — в Тихом океане произошло мощное землетрясение магнитудой 8,2. Об этом сегодня, 19 августа, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Кузьма Петров-Водкин. Землетрясение. 1928

Эпицентр землетрясения находился в 282 километрах к северо-востоку от города Левука, расположенного на острове Овалау.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 570 километров.

Поскольку очаг находился очень глубоко под поверхностью океанского дна, то угроза цунами не объявлялась, однако волнение на море из-за землетрясения наблюдалось.

Данные о жертвах или разрушениях не поступали.