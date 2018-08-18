* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Дамаск, 18 августа, 2018, 15:41 — ИА Регнум. Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападения на вооруженные силы США в Сирии, сообщает 18 августа Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Начиненный взрывчаткой автомобиль пытался подорвать американский военный объект, но был уничтожен самолетами ВВС США. В ходе инцидента было ликвидировано несколько террористов, а также погибли мирные жители. Военнослужащие США пока не комментируют ситуацию.

Напомним, американское военное присутствие в некоторых регионах Сирии объясняется Вашингтоном поддержкой Отрядов народной самообороны, состоящих преимущественно из сирийских курдов, однако законного права находится на территории чужого государства у них нет.