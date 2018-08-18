Москва, 18 августа, 2018, 14:25 — ИА Регнум. Кофи Аннан последовательно отстаивал идеалы мира. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 июля, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Пабло Пикассо. Голубка Пикассо. 1949

«Кофи Аннан был реформатором, но всегда последовательно отстаивал идеалы мира с главенствующей ролью ООН в архитектуре нового тысячелетия. Это полностью соответствует нашим подходам, в том числе заложенным в Концепции внешней политики России», — сказал Слуцкий.

Парламентарий отметил, что неоднократно встречался с Кофи Аннаном, в том числе в ходе его визита в Москву в начале нулевых.

Заслуги седьмого генсека ООН были совершенно справедливо отмечены Нобелевской премией мира, подчеркнул он.

В возрасте 80 лет после непродолжительной болезни скончался бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. Известный дипломат возглавлял организацию с 1997 по 2006 год.