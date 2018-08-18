Москва, 18 августа, 2018, 11:08 — ИА Регнум. Свою мастерскую в Москве передали в дар Третьяковской галерее известные художники Илья и Эмилия Кабаковы, сообщил 17 августа сайт The Art Newspaper Russia.

Garagemca Илья Кабаков

Речь идёт о мастерской на Сретенском бульваре в Москве, где художник Илья Кабаков работал до 1987 года. В 70-е — 80-е годы эта мастерская была важным неофициальным центром художественной Москвы. Тут устраивались выставки работ самого Кабакова и других художников.

По словам Эмилии Кабаковой, мастерская не будет музеем художника Ильи Кабакова, как не станет и мемориальным местом. Здесь будет музейное пространство, посвящённое истории московского концептуализма. Экспозиции, по словам Эмилии Кабаковой будут напоминать стилистически квартирные или студийные выставки. Тут планируется сделать доступными книги и документы, связанные с концептуализмом 70−80-х годов. Кроме того, художник Кабаков подарил две свои картины и одну инсталляцию музею, которые будут экспонироваться в мастерской.

Сейчас в Третьяковской галерее ведут подготовку к выставке, под названием «Илья и Эмилия Кабаковы. В будущее возьмут не всех», которая пройдёт в подаренной музею мастерской.

Напомним, что Илья Иосифович Кабаков — советский и американский современный художник, представитель московского концептуализма. Живёт и работает в США с 1988 года. Награждён российским Орденом Дружбы за вклад в развитие и популяризацию российской культуры за рубежом.