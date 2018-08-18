Каракас, 18 августа, 2018, 10:34 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро 17 августа объявил стоимость криптовалюты «петро» и размер минимальной заработной платы в стране, который будет установлен с 20 августа, когда республика перейдёт на новую, деноминированную валюту — суверенный боливар. Об этом накануне сообщает агентство AVN.

(сс) nattanan23 Рост

Мадуро рассказал, что один «петро» будет стоить 60 долларов США или 3,6 тыс. новых суверенных боливаров (360 млн неденоминированных боливаров).

Стоит отметить, что сейчас на черном рынке один доллар США стоит 5,9 млн старых боливаров. С нынешнего боливара убирают пять нулей.

По словам Мадуро, минимальная зарплата в Венесуэле составит 0,5 «петро» или 1,8 тыс. новых боливаров. Таким образом, минимальная заработная плата в республике повышается сразу в 60 раз — сейчас она составляет всего 3 млн старых боливаров (30 новых боливаров).

Кроме того, с 20 августа в стране повышает НДС — с 12 до 16%.

Напомним, что 20 февраля Венесуэла выпустила обеспеченную нефтью криптовалюту «петро». Венесуэла стала первой страной со своей собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти.

Новый суверенный боливар будет привязан к «петро». Центральный банк Венесуэлы будет публиковать официальные цифры привязки суверенного боливара к «петро» каждый день.