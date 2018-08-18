Москва, 18 августа, 2018, 10:28 — ИА Регнум. Новый законопроект, ограничивающий максимальное число приёмных детей в семье усыновителя, подготовило Министерство просвещения, сообщило 17 августа ТАСС.

Константин Маковский. На кухне. 1913

В законопроекте предлагается ограничить максимальное число детей в семье усыновителя, включая и родных и приёмных, до трёх. При этом делаются исключения для случаев усыновления братьев и сестёр и для тех детей, кто воспитывался вместе под опекой или были усыновлены раньше одним из супругов или были усыновлены раньше.

Кроме того, в законопроекте планируется ввести ограничение на количество одновременно усыновлённых детей. Одновременно можно будет усыновить только одно ребёнка, кроме случаев усыновления братьев и сестёр. При этом разрешается усыновление братьев или сестёр в разные семьи, если интересам детей это не противоречит. Следующее усыновление будет возможно только через год.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что вступление закона в силу намечено на 1 января 2020 года.

Кроме того, в пояснительной записке сказано, что законопроект уже поддержали 51 субъект Российской Федерации. Указывается, что ограничения призваны уменьшить риск возврата детей в учреждения для детей-сирот.

Напомним, что ранее глава Министерства просвещения Ольга Васильева заявляла о серьёзном ужесточении мер к желающим усыновить ребёнка.

«Мы ужесточим подбор родителей, ужесточим очень здорово. Ужесточаются требования к кандидатам на высокое звание родителей. И ужесточаются требования к психологическому обследованию людей, которые хотят стать приемными родителями», — сказала министр.