Турин, Италия, 18 августа, 2018, 08:05 — ИА Регнум. Недавно перешедший из мадридского «Реала» в туринский «Ювентус» португальский нападающий Криштиану Роналду прошел обряд посвящения в игроки команды. Соответствующее видео опубликовано 18 августа в twitter новостного сайта Bleacher Report.

Ludovic Pеron Криштиану Роналду

Во время общекомандного ужина туринского клуба Кришитану Роналду исполнил песню, стоя на стуле, вместе с другими игрокам и работниками клуба.

Роналду сыграет свой первый матч за «Ювентус» сегодня, его клуб на выезде в первом туре итальянского чемпионата сыграет с «Кьево».

Как сообщало ИА REGNUM ранее португальский нападающий заявил, что он с детства мечтал играть за команду «Ювентус».