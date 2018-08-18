Нижний Тагил, Свердловская область, 18 августа, 2018, 05:23 — ИА Регнум. В Свердловской области река Тагил стала коричневой. Сильное замутнение воды отмечено между сёлами Аник и Лёвиха в Кировградском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облпрокуратуре.

Артемий Брусницын ИА Красная Весна Слив отходов из отстойника в реку Тагил

Сейчас надзорное ведомство и экологические активисты ищут причину загрязнения. Разрешений на сброс сточных вод в этом районе никто не имеет. Известно, что в данном месте действует артель золотодобытчиков. Но об их причастности говорить пока рано.

Сейчас по факту загрязнения реки идут проверки. Также представители областного «Центра экологического мониторинга и контроля» взял пробы воды, которые предстоит исследовать.

Отметим, ниже по течению реки находятся Нижнетагильское и Леневское водохранилища. Из них ведётся водоснабжение Нижнего Тагила.