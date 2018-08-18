Москва, 18 августа, 2018, 04:26 — ИА Регнум. Количество телефонных звонков, совершенных зрителями ЧМ-2018, приблизилось к шести миллионам, сообщил Константин Носков, российский министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, на совещании в Минкомсвязи РФ, сообщили в пресс-службе ведомства.

Дарья Драй ИА REGNUM Болельщики из Мексики

Отмечается что для проведения мундиаля в России создали уникальную информационно-коммуникационную инфраструктуру, связавшую 11 городов.

На 230 объектах гостям мероприятия были предоставлены услуги связи. Всего на трибунах побывали порядка 80 тысяч зрителей.

«Всего зрители матчей использовали 258 Тбайт интернет-трафика и совершили 5,8 млн звонков», — сообщили в Минкомсвязи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Ростуризма Олег Сафонов по итогам ЧМ-2018 заявил, что Россию за время мундиаля посетили 6,8 млн иностранцев.