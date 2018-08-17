Москва, 18 августа, 2018, 01:27 — ИА Регнум. Российская сторона рассчитывает на то, что налаживание добрососедских отношений между Эритреей и Сомали благоприятно отразится на регионе в целом, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

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Комментируя происходящее на Африканском Роге (полуостров на востоке Африканского континента), в министерстве отметили, что конец вражды между Эфиопией и Эритреей «подкрепляется конструктивными процессами и на других направлениях, в частности в отношениях между Эритреей и Сомали».

«В Москве рассчитывают, что налаживание добрососедских связей между Эритреей и Сомали благотворно отразится на общей ситуации в районе Африканского Рога, будет способствовать дальнейшему укреплению стабильности и безопасности в субрегионе, углублению интеграции в рамках восточноафриканской Межправительственной организации по развитию (ИГАД)», — сообщили в МИД РФ.

Напомним, между Эфиопией и Эритреей существует давнее противостояние, которое в 1998—2000 вылилось в вооруженный конфликт. Причина — в споре за пограничные территории. 26 июня был сделан шаг для мира между этими странами: впервые за 20 лет официальная делегация из Эритреи посетила Эфиопию.

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Месяцем позже, 28−30 июля, впервые за 15 лет в столицу Эритреи приехал президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед. Мохамед в беседе с президентом Эритреи Исайясом Афеворки договорился о восстановлении дипломатических отношений и двустороннего сотрудничества. По итогам переговоров принята Совместная декларация.