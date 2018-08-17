Москва, 17 августа, 2018, 22:22 — ИА Регнум. Расследованием ДТП в саратовском Энгельсе, в котором погибли две женщины, будут заниматься следователи центрального аппарата СУ СК России. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального ведомства.

«Установлено, что в автомобиле в момент ДТП находились руководитель отдела процессуального контроля следственного управления СК России по Саратовской области Аристотель Ашкалов, сестра его супруги и родной брат. По предварительным данным, управлял автомобилем Сократ Ашкалов», — подчеркнула официальный представитель СК Светлана Петренко.

Непосредственно после аварии братья находились на месте происшествия. По словам допрошенных сотрудников скорой помощи, следователь помогал грузить в машину каталку с пострадавшей женщиной. Однако Сократ Ашкалов после этого скрылся и явился в правоохранительные органы лишь на следующий после аварии день. Давать показания он отказался в связи со ст. 51 Конституции РФ.

В рамках уголовного дела братьям Ашкаловым назначены судебно-медицинские экспертизы. Проведены обыски по месту жительства мужчин. На рабочем месте Аристотеля Ашкалова также проведен обыск, изъяты необходимые следствию документы.

Кроме того, в настоящее время следователь отстранен от занимаемой должности в связи с продолжающейся проверкой.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ДТП в Энгельсе на улице Маяковского произошло вечером 4 августа 2018 года. Автомобиль сбил двух женщин, которые двигались по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате одна из пострадавших скончалась на месте аварии, другая — в больнице.

После установления личности водителя было возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).