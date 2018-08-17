Варшава, 17 августа, 2018, 20:43 — ИА Регнум. Власти Варшавы запланировали уничтожение памятника Благодарности Красной армии, установленного в 1946 году в Скарышевском парке польской столицы, сообщает 17 августа «Радио Польша» со ссылкой на управление по озеленению Варшавы.

Иван Шилов ИА REGNUM Тень фашизма.

Из символа благодарности освободителям Польши от нацистов предполагается сделать экспонат Музея холодной войны, устроенного в бывших складах для боеприпасов.

Вопрос о демонтаже и вывозе памятника решен, городские власти ищут подрядчика для этих работ.

Памятник Благодарности солдатам Красной армии был установлен в Скарышевском парке польской столицы 15 сентября 1946 года. Монумент был посвящен солдатам и офицерам Красной Армии, погибшим в сентябре 1944 года при освобождении Варшавы от нацистов.