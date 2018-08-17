Астана, 17 августа, 2018, 19:48 — ИА Регнум. Крупнейшая в Алма-Ате букмекерская контора «Олимп» внесла в бюджет города дополнительный платеж в размере 2,4 млрд тенге ($72 млн), сообщает 17 августа издание Informburo со ссылкой на заместителя руководителя департамента государственных доходов по Алма-Ате Каната Балтабекова.

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По его словам, букмекерская контора вносит дополнительные платежи в случае получения прибыли свыше 4,8 млн тенге ($13,3 тыс.). Органы госдоходов провели контроль доходов и расходов букмекеров, полученных во время чемпионата мира по футболу в России.

Отметим, с 14 июня по 15 июля в Казахстане выявлено 22 факта незаконных трансляций матчей чемпионата мира по футболу. Кроме того, нарушения выявлены в 16 букмекерских конторах, четырех ресторанах и трех барах.