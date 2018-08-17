Москва, 17 августа, 2018, 17:29 — ИА Регнум. «Вертолёты России» на предстоящем форуме «Армия-2018» продемонстрируют ряд новинок, готовых к серийному производству, сообщает 17 августа пресс-служба холдинга.

Russianhelicopters.aero Тяжёлый транспортный вертолёт Ми-26Т

В частности, будут показаны модернизированные ударные вертолеты Ми-28НЭ, Ми-35М и Ми-35П с обновленным бортовым радиоэлектронным оборудованием.

Вертолёты Ми-17В-5 и Ка-226.80, патрульный вариант вертолета «Ансат» будут показаны на статической выставке.

Посетители павильона «Авиация» на аэродроме «Кубинка» увидят военно-транспортный вертолет Ми-171Ш, обладающий расширенным функционалом, а также новейшую модификацию самого грузоподъемного вертолета в мире Ми-26Т2В.

Как сообщало ИА REGNUM, по опыту применения различной боевой техники на территории Сирии предусмотрена модернизация целого ряда образцов наземного и авиационного вооружения, включая ударные вертолеты.

IV Международный военно-технический форум «Армия — 2018» состоится в подмосковном парке «Патриот» с 21 по 26 августа.