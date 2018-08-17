Санкт-Петербург, 17 августа, 2018, 14:48 — ИА Регнум. Легализация передачи персональных данных граждан между частными компаниями нарушает интересы общества, а государству следовало бы двигаться в прямо в противоположном направлении и стимулировать защиту личности в цифровом мире, отметил в своем комментарии для ИА REGNUM в пятницу, 17 августа, президент некоммерческого партнёрства производителей программного обеспечения «Руссофт» Валентин Макаров.

Acc.af.mil Кибербезопасность

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что частные компании могут получить новые права в обращении с персональными данными. Получив их с согласия человека, бизнесмены без уведомления смогут передать на обработку другим компаниям. Такие новшества предложены представителями отрасли в проекте поправок в закон «О персональных данных».

«Законопроект идет вразрез с логикой развития событий в цифровом мире и нарушает баланс интересов бизнеса и общества. Защита персональных данных должна быть обеспечена государством, а возможность самостоятельно ими распоряжаться должна быть непреложным правом гражданина.

Обеспечение информационного суверенитета человека уже пора включить в Конституцию в числе основополагающих прав личности, наряду с правом на жизнь, труд, отдых, социальное обеспечение и т. п.

Надо сказать, что защита личности в цифровом мире (в том числе от использования персональных данных в социальных сетях) становится и перспективным сегментом ИТ-рынка. Этот сегмент в России было бы хорошо стимулировать со стороны государства, он имеет хороший экспортный потенциал».