Улан-Удэ, 17 августа, 2018, 14:37 — ИА Регнум. В Бурятии экологи выявили опасную водоросль спирогиру в одной из проб, взятых в августе 2018 года в озере Байкал в Северобайкальске. Местные жители рассказали, что пока спирогиры немного, но ситуацию необходимо держать под контролем.

Цитата из м/ф «Шапокляк». Реж. Роман Качанов. 1971. СССР Загрязнение озера

«То, что Байкал «зацветает» в августе, ни для кого не секрет, и это нормальное явление. На сегодняшний день в мелководьях Байкала чаще наблюдается именно бурное цветение. И если раньше это было только в августе и в меньших количествах, то сегодня данные процессы наблюдаются уже в июле», — комментирует на своей странице в Facebook представитель Бурятского регионального объединения по Байкалу Наталья Тумуреева.

Она объяснила, что любой рост органики начинается в благоприятных условиях. Имеется в виду наличие питательных веществ и температуры. В свою очередь, повышение температуры происходит по ряду причин: это изменение климата, продолжительный маловодный период, работа Иркутской ГЭС, влияющая на уровень Байкала.

Питательные вещества для опасной водоросли образуются благодаря лесным пожарам («вся органика после пожара смывается в Байкал дождями, по рекам»). Также на ситуацию влияет мусор, оставляемый на берегах Байкала:

«Здесь категорически не согласна с главой (глава Бурятии Алексей Цыденов, прим. ИА REGNUM ), что это не основная проблема. Это огромная проблема, и её срочно необходимо решать, и не только силами волонтёров. И ещё одна причина, о которой все молчат, и даже надзорные ведомства не могут ответить, что с этим делать. Это малые стоки. Если с большими стоками, например от Улан-Удэ, более или менее всё понятно, то совершенно непонятно с количеством и качеством стоков, поступающих от малых водопользователей: от гостиниц, турбаз, гостевых домов».

Тумуреева рассказывает, что летом «каждый третий, живущий в селе на берегу Байкала, превращается в малого предпринимателя». Люди принимают у себя туристов, благоустраивают дома. Стоки из них, по информации эколога, попадают в Байкал. Несколько лет назад эколог стала свидетелем такой ситуации. Она гуляла по лесу в Гремячинске и увидела место, куда сливаются стоки — прямо на землю.

«Проблемы есть, их много, и дело не всегда в деньгах, иногда просто в халатности и нежелании решать эти проблемы, а в некоторых случаях и в некомпетентности кабинетных специалистов», — отметила представитель Бурятского регионального объединения по Байкалу Наталья Тумуреева.

Она считает, что необходимо создать систему государственного мониторинга мелководий. Сейчас же мониторинг воды в прибрежной зоне Байкала не носит системного характера, пробы берутся точечно и бессистемно.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Байкал страдает от антропогенного воздействия, особенно в летний период. Ведь ежегодно уникальное озеро посещают порядка 2 млн туристов. И далеко не все вывозят за собой мусор. Чтобы исправить ситуацию, на берега озера выходят волонтёры и местные жители, но этого недостаточно — Байкал зарастает мусором.

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Однако глава Бурятии Алексей Цыденов назвал «самым загрязняющим источником для озера Байкал» очистные сооружения города Улан-Удэ, которые «физически и морально изношены». Реконструкция очистных началась в 2017 году, поэтому надежда на улучшение ситуации есть.

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А вот что делать с туристами, оставляющими после себя горы мусора, а также с различными турбазами, чьи стоки попадают в Байкал, пока непонятно.

Что касается спирогиры — ситуация пугающая. По итогам экспедиции на озеро Байкал, состоявшейся в июне 2018 года, учёные Лимнологического института Сибирского отделения РАН (ЛИН СО РАН) сделали вывод, что на трёх участках Байкала, как и в прошлые годы, происходит круглогодичная вегетация этой чужеродной водоросли. За период наблюдений — 2013−2018 годы — никаких улучшений не обнаружено. Обильные заросли спирогиры начали появляться в прибрежной зоне возле посёлка Большое Голоустное (Иркутская область) не только в сентябре, но и в июне. А обстановку на одном из пляжей учёные и вовсе назвали «особо удручающей». Там от массовых выбросов гниющих водорослей, в основном спирогиры, идёт ужасный запах. С каждым годом ситуация всё хуже.

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