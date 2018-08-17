Москва, 17 августа, 2018, 16:02 — ИА Регнум. Резервы Центрального Банка России, размещённые в ценных бумагах Казначейства США, были частично перемещены в офшоры. Такой вывод следует, исходя из данных, опубликованных на сайте Совета по международным отношениям (CFR)

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

О своих валютных операциях Российский регулятор сообщает лишь по истечении шести месяцев, но более ранняя информация поступает от минфина США — ведомство публикует информацию о держателях американских государственных облигаций с задержкой в два месяца. Согласно этим данным, в апреле 2018 года Россия снизила объёмы активов в ценных бумагах казначейства США с $96,1 млрд до $47,5 млрд, а в июне — до $30 млрд.

Однако, по данным экспертов CFR, одновременно с этим резко увеличился объём владения госдолгом США в Бельгии, где расположен банк-депозитарий Euroclear, и на Каймановых островах — на $25 млрд и $20 млрд соответственно.

Не приводя иных доказательств, эксперты предполагают, что фактически Центральный Банк России «спрятал» государственные активы в офшорах.

«Россия, вероятно, продала только около 45% своего портфеля казначейских облигаций, а не 84%, о которых свидетельствовали последние данные минфина США», — говорится в сообщении CFR.

Какой-либо официальной реакции на эту информации со стороны российского регулятора пока нет. Главе Центробанка Эльвире Набиуллиной вообще несвойственно внятно комментировать свои действия.

«Мы проводим политику, чтобы резервы надежно хранились и были диверсифицированы. Оцениваем все риски — финансовые, экономические, геополитические, принимая решение по размещению средств», — это всё, что сказала по сути Набиуллина в ответ на вопрос о сокращении вложений России в американские ценные бумаги, отказавшись от более подробных комментариев.

По данным минфина США, в июне 2018 года Россия выбыла из числа 30 стран, являющихся крупнейшими держателями госдолга США. Лидером этого списка является Китай, вложивший в американские ценные бумаги $1146,5 млрд.