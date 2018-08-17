Москва, 17 августа, 2018, 13:54 — ИА Регнум. В Москве в заброшенном здании бывшего отдела управления Федеральной миграционной службы обнаружены паспорта и бланки, связанные с выдачей разрешений на временное проживание в стране. В настоящее время по данному факту следственными органами столичного Главного следственного управления СКР проводится доследственная проверка, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства 17 августа.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Заграничные паспорта старого образца

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Количество найденных документов не уточняется, однако сообщается, что там были паспорта граждан РФ, заграничные паспорта, а также различные архивные документы и бланки. При этом пользователь Instagram, которая разместила в сети снимки с находками, написала, что нашла «кубометры оставленных документов».

https://www.instagram.com/p/BmiAhXhh1IE/

«Сообщение о находке поступило в правоохранительные органы 16 августа 2018 года», — добавили в следственном ведомстве. — Следователями будет дана правовая оценка действиям (либо бездействию) должностных лиц».

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По результатам проверки может быть возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ.

Добавим, что, по информации пресс-службы столичного главка МВД России, служебная документация была найдена в одном из помещений на улице Большая Черемушкинская. Полиция также начала свою проверку.