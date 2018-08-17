Краснотурьинск, Свердловская область, 17 августа, 2018, 12:56 — ИА Регнум. Новое предприятие на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) Краснотурьинск в Свердловской области займется выпуском палочек для мороженого, сообщила 17 августа пресс-служба Корпорации развития Среднего Урала.

(сс) ponce_photography Мороженое на палочке

«Реализация проекта ведется с конца 2016 года, 100% инвестиций осуществляет китайский предприниматель Хань И. Для реализации проекта на территории городского округа Краснотурьинска было создано новое предприятие — ООО «ЛесКом Развитие», — говорится в сообщении.

Объем инвестиций в проект составил 110 млн рублей. После выхода на проектную мощность на предприятии будет создано 163 постоянных рабочих места. Предполагается, что объем выпуска продукции составит 14,2 тысячи тонн в год (около 6,8 млрд палочек). Сырьем для производства станет береза, закупаемая у лесозаготовителей Карпинского, Ивдельского и Серовского лесничеств. Объем инвестиций составил 110 млн рублей.

Производственные здания предприятия расположились на территории бывшего Опытно-механического завода (ОМЗ). Отмечается, что за два года был выполнен значительный объем работ, в т. ч. по капитальному ремонту арендованных производственных помещений, приобретению и доставке из Китая специализированных технологических комплексов, подбору и обучению персонала. Сейчас проект выходит на завершающую стадию — заканчиваются пуско-наладочные работы.

Торжественное открытие предприятия состоится в конце августа.