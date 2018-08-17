Чита, 25 июня, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае ухудшилась, поставлен антирекорд по числу заболевших. Как сообщает оперативный штаб 25 июня 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 45 700, причём 227 из них обнаружили за последние сутки.

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Вместе с тем 42 874 пациента (+135 за последние сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет 874 человека (+5 за последние сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 116 находятся в тяжёлом состоянии (-1 за последние сутки), 42 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-6 за последние сутки).

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