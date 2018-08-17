Вашингтон, 17 августа, 2018, 12:20 — ИА Регнум. Начальник полиции американского штата Джорджия Джорш Этеридж признал законными действия сотрудника правопорядка, применившего против 87-летней женщины электрошокер, сообщает 17 августа Al Arabia.

Цитата из х/ф «Полицейская академия». реж Хью Уилсон. 1984. США Славная американская полиция

Женщина родом из Сирии не говорит на английском языке, это и стало причиной инцидента: после того как ей было велено бросить нож, которым она срезала цветы в своем доме, к ней была применена сила. После удара электрошокером на женщину надели наручники.

По словам Этериджа, женщина представляла потенциальную угрозу, к ней было применено самое мягкое из доступных полиции средств.

Напомним, сотрудники правопорядка в США имеют широкие полномочия, что зачастую приводит к трагическим случаям, в частности к убийству людей. Недавнее убийство чернокожего мужчины вызвало массовые акции протеста.