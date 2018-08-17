Турин, Италия, 17 августа, 2018, 11:51 — ИА Регнум. Туринский «Ювентус» объявил об уходе из команды полузащитника Клаудио Маркизио. Об этом сообщается на сайте клуба.

Football.ua Клаудио Маркизио

Не уточняется, в каком клубе Маркизио продолжит карьеру. Ранее сообщалось, что к 32-летниему футболисту проявляют интерес «Монако» и «Ницца».

Напомним, Маркизио является воспитанником «Ювентуса». Он провёл в составе клуба всю свою карьеру, за исключением годичной аренды в «Эмполи» в 2007 году.

Вместе с «Ювентусом» он выиграл Серию B и стал семикратным чемпионом Италии, четыре раза выигрывал Кубок страны и трижды — Суперкубок Италии. Кроме того, он два раза выходил в финал Лиги чемпионов — в 2015 и 2017 годах.