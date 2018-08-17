Новосибирск, 17 августа, 2018, 11:50 — ИА Регнум. Сотрудники новосибирской компании «Региональные электрические сети» направили в правоохранительные органы 130 заявлений по фактам незаконного потребления электроэнергии, выявленным в январе-июле 2018 года, сообщает 17 августа пресс-служба предприятия.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Столб с электрическими проводами

Отмечается, что 129 материалов — с признаками состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 7.19 КоАП РФ (самовольное подключение и использование электроэнергии), еще одно обращение связано с причинением имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ч.1 ст.165 УК РФ).

В настоящее время в стадии проверки находятся 100 материалов, ещё 6 — на рассмотрении у мировых судей Новосибирской области. По 15 делам об административных правонарушениях уже вынесены решения о привлечении виновных к административной ответственности. По решению мировых судей лица, допустившие безучетное или бездоговорное потребление электрической энергии, привлечены к административной ответственности.

В компании напомнили, что кража электроэнергии противозаконна, а от действий правонарушителей, как правило, добропорядочные граждане.

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