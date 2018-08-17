Киев, 17 августа, 2018, 11:19 — ИА Регнум. Российско-украинской дружбы нет и никогда не было, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, сообщает 17 августа УНИАН.

Цитата из х/ф «Стена». Реж. Алан Паркер, Дональд Скарф. 1982. Великобритания Сам себе резервация

Омелян описал, что, по его мнению, характеризует отношения между Россией и Украиной: «Была или перманентная оккупация, или просто массовые убийства». Этим министр оправдал свою идею прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией.

Однако министр не уточнил, почему Украина по-прежнему закупает в России уголь, нефть, а импорт из России в 2017 году вырос на 40%. Также министр не прокомментировал ежедневные обстрелы Донбасса украинскими карателями, в ходе которых и происходят реальные «массовые убийства» мирных граждан.

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Напомним, киевская русофобская политика стала причиной экономического кризиса в стране, а также отделения Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР).