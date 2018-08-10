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Более трети нефтепродуктов Украина закупила в России

Экономика

Основные закупки идут в России, Белоруссии и Литве

Более трети нефтепродуктов Украина закупила в России
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Киев, 10 августа 2018, 11:49 — REGNUM  Импорт нефтепродуктов увеличила Украина в течение семи месяцев 2018 года на 31,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщает пресс-служба государственной фискальной службы (ГФС) Украины.

Согласно сообщению, Украина импортировала за указанный период нефтепродукты на сумму $2,753 млрд. В России Киев купил нефтепродуктов на $1,01 млрд, в Белоруссии — на $1,11 млрд, в Литве — на $262,7 млн. Таким образом, импорт нефтепродуктов из России составил 36,71% от общего импорта нефтепродуктов, из Белоруссии — 40,37%, из Литвы — 9,54%. Всего было импортировано 4,165 млн т нефтепродуктов.

Напомним, в 2017 году Украина увеличила расходы на импорт нефтепродуктов на 27,3% до $4,2 млрд.

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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