Нижний Тагил, Свердловская область, 17 августа, 2018, 10:54 — ИА Регнум. В Свердловской области уголовное дело в отношении шести молодых людей в возрасте от 19 до 36 лет по обвинению в распространении наркотиков в Нижнем Тагиле передано в суд для рассмотрения по существу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

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Злоумышленники, среди которых оказались граждане бывшей союзной республики, были задержаны в ходе проведённой сотрудниками органов внутренних дел спецоперации.

«Четверых иностранцев стражи порядка задержали в съемных квартирах на территории Нижнего Тагила, которые они арендовали для подготовки к преступлениям. В жилищах оперативники изъяли весы, упаковочный материал и другие вещественные доказательства, указывающие на то, что злоумышленники занимались расфасовкой и распространением «синтетики». Из нескольких закладок, уже размещенных на улицах Подгорной и Халтурина, а также из квартир фигурантов сыщики изъяли в общей сложности без малого два килограмма смертельного зелья, предназначавшегося для распространения», — сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Также сотрудниками полиции были задержаны два местных жителя, которые участвовали в распространении наркотиков.

По факту покушения на незаконное производство и распространение наркотиков в особо крупном размере было возбуждено уголовное дело. Задержанные были отправлены по решению суда под арест. Санкции инкриминируемой им статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге суд признал виновной местную жительницу в незаконном приобретении наркотиков в значительном размере без цели сбыта. Ей назначено наказание в виде года и трёх месяцев лишения свободы.