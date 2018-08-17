Каир, 17 августа, 2018, 10:41 — ИА Регнум. Учёные из Италии и Египта нашли следы самого древнего в мире сыра. Об этом сообщается в Analytical Chemistry.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Египет

Учёные нашли в одной из древнеегипетских гробниц комнату со множеством разбитых керамических сосудов. В одном из сосудов была обнаружена белая масса.

Анализ показал, что в ней присутствовали фрагменты белков казеинов, которые встречаются в молоке коров, коз и овец. Учёные сделали вывод, что смесь представляла собой древний сыр, сделанный из смеси коровьего, овечьего или козьего молока.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Италии на острове Сицилия найдено самое древнее вино в мире.

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