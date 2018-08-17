Москва, 17 августа, 2018, 10:17 — ИА Регнум. Международная группа учёных расшифровала геном пшеницы и представила информацию о почти 108 тыс. генов этого растения. Об этом сообщается в журнале Science.

Пшеница

Учёные представили референсный геном пшеницы сорта Chinese Spring. На сегодняшний день это наиболее полное и качественное прочтение генома пшеницы.

Всего расшифровано 94%всего генома. Учёные представили информацию о местоположении на хромосомах и известных функциях для почти 108 тыс. генов и 4,7 млн ДНК-маркеров.

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