Москва, 17 августа, 2018, 09:18 — ИА Регнум. Нефть марки Brent 16 августа вернулась к росту, хотя импульс восстановления был весьма сдержанным. Котировки обосновались над отметкой $71 и с утра в пятницу продолжают консолидироваться без значимых колебаний после недавнего посещения апрельских минимумов в районе уровня $71, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«На самом деле никаких существенных поводов для падения цен сейчас не наблюдается, а основным фактором поддержки остается тема Ирана и грядущих санкций. Так что даже в случае приступа продаж барьер в виде уровня $70, скорее всего, удержит цены от более глубокой просадки, если участники рынка вдруг решат избавляться от контрактов», — пояснил эксперт.

При этом на данный момент нет и значимых предлогов для удорожания. В США возобновляется буровая и производственная активность, растут запасы. ОПЕК во главе с Саудовской Аравией готова компенсировать перебои в поставках из других стран, что снижает вероятность резкого удорожания черного золота.

«Так, в краткосрочной перспективе Brent, вероятно, продолжит консолидироваться и осциллировать вокруг отметки $71. Сегодня, 17 августа, будут опубликованы очередные данные по числу буровых в США. Если активность снова отразит резкий рост, это надавит на котировки, но основная реакция рынка традиционно придется на первую половину сессии понедельника», — считает Мащенко.

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