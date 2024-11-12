Москва, 12 ноября, 2024, 16:45 — ИА Регнум. Российский сапёр Закарья Алиев записал видео с опорного пункта, который он три недели в одиночку оборонял от украинской армии. Кадры опубликованы 12 ноября.

Кадр из видео

Боец, захватив позицию противника, находился на опорнике, пока разведчики не вывели его на российские позиции с помощью беспилотника. Его сослуживцы погибли в результате атак ВСУ.

«Доброе утро! Я уже не знаю, что делать. Я внаглую просто стою здесь, возле этого кладбища. Всё вокруг разрушено, уничтожено. Я в этой яме стою, мало ли кто что подкинет», — пошутил Алиев, указывая на пустую тарелку.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3928965" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Сапёр Алиев записал видео с опорника, который он три недели оборонял от ВСУ

Он рассказал, что у него создалось впечатление, что он не интересен противнику. Мимо него пролетают дроны, но его не замечают.

Как сообщало ИА Регнум, Алиев и его товарищи в октябре заняли опорный пункт ВСУ. Вскоре украинская армия открыла по ним шквальный огонь. Российские бойцы перестали выходить на связь, и их считали погибшими.

Спустя три недели разведчики нашли Алиева в окопе. Он выбрался из-под завалов и продолжил сражаться. У сапёра не было никакой еды, кроме лука, найденного на отбитых у ВСУ позициях.