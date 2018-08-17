Берлин, 17 августа, 2018, 08:23 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас 16 августа провел телефонные переговоры c главой министерства иностранных дел Казахстана Кайратом Абдрахмановым. Об этом Маас сообщил на своей странице в Twitter.

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«Велоспорт объединяет! Впервые созвонился с моим казахским коллегой по службе Кайратом Абдрахмановым и сделал открытие: обе наши страны не просто тесные партнеры, а мы также разделяем энтузиазм вокруг гоночных велосипедов. Рады дальнейшему сотрудничеству!» — написал Маас.

Казахстан рассматривает Германию как одного из своих ведущих партнеров в Евросоюзе. Последний визит министра иностранных дел Германии в Астану состоялся в ноябре 2014 года. Напомним, Хайко Маас возглавляет немецкий МИД с марта 2018 года.