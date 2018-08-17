Ставропольский край, 20 мая, 2015, 20:14 — ИА Регнум. Стоимость перелета планируют снизить с 7,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей

С 11 июня в международном аэропорту «Ставрополь» запланирован запуск регулярного авиасообщения с Крымом — «Ставрополь — Симферополь». Об этом сообщил 20 мая на брифинге в Ставрополе министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта края Игорь Васильев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора региона.

Рейсы будут осуществляться из международного аэропорта «Ставрополь» компанией «Ямал» два раза в неделю: по четвергам и воскресеньям. Продажа билетов уже начата. Стоимость перелета стартует от 7,5 тысяч рублей.

Краевой Минтранс направил запрос в Росавиацию на выделение аэропорту государственного субсидирования авиасообщения с Крымом. Если вопрос будет решен положительно, цена билета снизится до 4,5 тыс. рублей.

Отметим, что год назад у аэропорта «Ставрополь» уже была попытка запустить рейс «Ставрополь — Симферополь» с 26 июля. Однако авиакомпания «Грозный Авиа» отменила этот рейс еще до первого полёта из-за низких продаж билетов.

Сегодня улететь в Крым из Ставропольского края можно из аэропорта «Минеральные Воды». Там в Симферополь осуществляется пять рейсов в неделю. Цена билета составляет 4,5 тысяч рублей.

С 9 апреля стоимость льготного билета для пассажиров, направляющихся в Крым из Минеральных Вод, составляет 2500 рублей.