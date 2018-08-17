Тюмень, 17 апреля, 2018, 12:05 — ИА Регнум. Несмотря на то, что в 2017 году заболеваемость населения Тюменской области описторхозом снизилась на 5% по сравнению с 2016 годом и на 15% по сравнению с 2015-м, регион остаётся напряженным очагом по этому паразитарному заболеванию. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора 17 апреля, в структуре заболеваемости биогельминтозами за 2017 год на долю описторхоза пришлось 98% (был зарегистрирован 1341 случай заболевания).

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В целом же в Уральском федеральном округе показатель заболеваемости во много раз превышает среднефедеральные значения — в Ханты-Мансийском автономном округе в 20 раз, в Ямало-Ненецком автономном округе — в девять раз, в Тюменской области — в семь раз, Курганской области — в четыре раза, Свердловской области — в 1,4 раза.

Как пояснили в ведомстве, описторхоз является одним из самых опасных и распространенных паразитарных заболеваний, передающихся через рыбу. Заражение происходит при употреблении в пищу рыбы семейства карповых, таких как язь, елец, плотва, лещ, линь, краснопёрка, жерех в необеззараженном виде. У человека заболевание вызывает боли в печени, мышцах, тошноту; у животных — лихорадку, истощение. В хронической форме описторхоз приводит к осложнениям на костно-мышечной системе человека, внутренних органах (печени, желудке).

Специалисты отмечают, что заражение описторхозом можно предупредить: следует правильно обеззараживать рыбу и соблюдать режимы обработки. Дополнительным, альтернативным способом обеззараживания рыбы и рыбопродуктов, является использование микроволновой печи. Институтом паразитологии РАН установлено, что для обеззараживания рыбы в микроволновой печи необходимо меньше времени, чем для полного приготовления блюда.

«Использование СВЧ-печей для приготовления рыбы в быту и общепите можно рекомендовать как эффективное средство профилактики заболевания описторхозом населения», — добавили в ведомстве.