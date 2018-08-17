Москва, 17 августа, 2018, 03:07 — ИА Регнум. Очередной акт в отношении советского памятника в городе Гданьске (Польша) отвратителен и характеризует неблагодарность Варшавы по отношению к СССР, освободившему страну от нацизма, сообщили в МИД РФ.

OLKOL63 Кладбище советских солдат в Гданьске

Комментируя осквернение кладбища советских воинов и военнопленных в Гданьске, в российском ведомстве заявили:

«Возмущены новым отвратительным актом в отношении советского мемориального наследия в Польше. На территории кладбища в Гданьске, где покоится прах около трех тысяч наших воинов, гражданских лиц и военнопленных, вандалы сломали либо повредили 23 звезды на братских могилах».

Российский МИД отметил, что сейчас проводятся работы по ликвидации последствий осквернения. С польскими властями по этому вопросу поддерживается контакт.

Москва напомнила Варшаве, что Польша была освобождена от нацистов именно благодаря героическому подвигу красноармейцев. Красная армия понесла большие потери, выбивая гитлеровцев из Гданьска в 1945 году.

Вандализм в Гданьске — не первый и произошел не сам по себе, а является очередным в числе других подобных акций, которые допускают польские власти.

«Считаем подобные выходки следствием деструктивной линии официальной Варшавы, стремящейся под лозунгом «декоммунизации» зачистить территорию страны от любых напоминаний о ее освобождении Красной армией на исходе Второй мировой, переиначить послевоенную историю», — отметили в МИД РФ.

Москва настаивает на скорейшем расследовании этой акции и на наказании осквернителей. Варшава должна выполнять свои международные обязательства и помнить о моральном долге перед памятью погибших героев и жертв войны.

Напомним, случаи осквернения советских памятников в Польше происходят постоянно. Хотя Варшава отрицает свою причастность к вандализму, но на деле занимается сносом советских памятников. Так, 6 августа стало известно, что в Варшаве принято решение о сносе 75 советских памятников в рамках действия закона о «декоммунизации».

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