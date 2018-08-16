Вашингтон, 17 августа, 2018, 02:05 — ИА Регнум. Китай не может предложить приемлемой сделки США для урегулирования торговых споров, заявил президент США Дональд Трамп на совещании, сообщает пресс-служба Белого дома.

Цитата ихз к/ф «Боевые искусства Шаолиня». Реж. Лю Цзялян. 1986. Гонконг — КНР Китайцы

«Я могу заявить, что мы ведем переговоры с Китаем. Они очень хотят с нами вести переговоры. Они просто не могут предложить нам сделку, которая нас устроит. И мы не собираемся заключать сделок, пока не убедимся, что они справедливы по отношению к нашей стране», — заявил Трамп.

При этом американский президент отметил, что Китай стремительно развивается и претендует на первое место в мировой экономике. Несмотря на это, США хочет хороших отношений с КНР.

«Как вам известно, Китай на протяжении долгих лет пытается стать крупнейшей экономикой мира. И нас оставит позади… Мы хотим хороших отношений с Китаем, если честно. И председатель Си — мой друг. Я хочу с ним дружить», — заявил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, замминистра торговли Китая Ван Шоувэнь намерен посетить США во второй половине августа для продолжения торгово-экономических переговоров. Встерча будет проходить по инициативе США. Китай заявляет, что не согласен на односторонние экономические меры и стремится к открытому диалогу.