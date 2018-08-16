Ростов-на-Дону, 16 августа, 2018, 22:40 — ИА Регнум. Строительство многоэтажного жилого дома на площади Ленина в Ростове-на-Дону отменено решением суда апелляционной инстанции. В результате «Московская строительная компания» получила отказ департамента архитектуры и градостроительства города-миллионника в выдаче разрешения на возведение объекта, говорится в документах, находящихся в картотеке суда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выданное в 2016 году разрешение на строительство здания подтвердил в начале 2018 года Арбитражный суд Ростовской области. Намерение «Московской строительной компании» возвести высотку на площади Ленина в Ростове-на-Дону вызвало широкий общественный резонанс.

Горожане написали обращение к городским властям с требованием запретить строительство, а также провести публичные слушания, на которых будет решена судьба территории.

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Напомним, в феврале 2017 года сити-менеджер Ростова-на-Дону Виталий Кушнарёв заявил об отказе «Московской строительной компании» в выдаче разрешения на строительство. Но мнение городских властей было учтено только в суде апелляционной инстанции.

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